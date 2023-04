ufficiale Tottenham, nuovo innesto in dirigenza. Scott Munn è il nuovo CFO

vedi letture

Il Tottenham ha annunciato un nuovo innesto in società, così da coprire un vuoto tecnico lasciato dall'addio dell'allenatore Conte e Paratici, sospeso dal ruolo di Managing Director of Football in attesa dei pronunciamenti FIGC sulle inchieste che vedono coinvolto il suo lavoro al tempo della Juventus. Il nuovo Chief Football Officer degli Spurs è Scott Munn, che "entrerà a far parte del consiglio di amministrazione del club e si occuperà di tutti i dipartimenti calcistici".