ufficiale Un ex Serie A torna in Romania. Damjan Djokovic firma con l'FCSB

L'FCSB ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista croato Damjan Djokovic. Per il classe 1990, ex di Cesena, Monza, Livorno e Bologna, è la seconda tappa in Romania, dove aveva già vestito la maglia del Cluj. Lascia l'Al-Raed e firma un contratto per una stagione.