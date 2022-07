ufficiale Due ex Serie A volano in Arabia. Djokovic e Mitrita firmano con l'Al-Raed

vedi letture

Damjan Djokovic e Alexandru Mitrita sono i due nuovi innesti dell'Al-Raed, club che milita nella Professional League saudita. L'ex di Monza, Cesena, Bologna, Livorno e Spezia arriva a titolo definitivo dopo aver risolto con il Rizespor, mentre l'ex Pescara - cartellino di proprietà del New York City - si trasferisce in prestito per una stagione.