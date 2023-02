ufficiale Wolverhampton, Mosquera via in prestito. Lo aspetta il Cincinnati

Il Wolverhampton ha ceduto in prestito il difensore Yerson Mosquera al Cincinnati. Il colombiano, che è arrivato nell'estate 2021 al Molineux, inizierà dunque la stagione di MLS proprio a febbraio. L'obiettivo per il 21enne è quello di trovare maggior minutaggio rispetto a quello che avrebbe potuto avere in Premier League.