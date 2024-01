Ufficiale Il Villarreal annuncia il sostituto di Gabbia. Ecco il colombiano Mosquera

Yerson Mosquera è un nuovo giocatore del Villarreal, lo rende noto il club spagnolo con un comunicato ufficiale. Il difensore colombiano, classe 2001, arriva con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Il giocatore è di fatto il sostituto di Matteo Gabbia, tornato anzitempo al Milan a seguito dell'emergenza in difesa tra i rossoneri. Nella prima parte di stagione Mosquera non è mai sceso in campo con i Wolves.