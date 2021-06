ufficiale il primo colpo del Wolverhampton viene dal Sudamerica, Yerson Mosquera

Inizia il calciomercato del Wolverhampton. il difensore centrale colombiano Yerson Mosquera (20) è stato prelevato a titolo definitivo dall'Atletico Nacional. Contratto quinquennale per la giovane promessa, protagonista in tempi rapidi di grandi prestazioni in campionato e Copa Libertadores. Sarà presto a disposizione del nuovo tecnico dei Wolves, Bruno Lage.

Viene presentato così: "È un difensore centrale molto atletico, molto aggressivo, molto competitivo e ha una grande attitudine alla difesa: vuole difendere".