Ufficiale Un ct italiano per l'Ucraina: è Andrea Maldera. Presentato con 'Per sempre sì" di Sal Da Vinci

L’Ucraina ha deciso di affidarsi a un allenatore italiano come commissario tecnico. Si tratta di Andrea Maldera, ex assistente di De Zerbi al Brighton e al Marsiglia e nipote di quel Aldo Maldera che vanta oltre 300 presenze con la maglia del Milan. Lo ha annunciato la Federcalcio del paese dell’est, presieduta da Andriy Shevchenko, con cui l’italiano ha firmato un contratto biennale con opzione per il rinnovo. Un annuncio arrivato sulle note della canzone vincitrice del Festival di Sanremo ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci.

"Ho deciso di vivere in Ucraina", le prime parole del neo ct

"Ho deciso di vivere in Ucraina. È stata una mia decisione. Insieme ai rappresentanti della federazione, abbiamo valutato diverse opzioni su dove stabilirmi, in quale città. Abbiamo scelto Leopoli. Credo che in questo momento così particolare per l'Ucraina, questa sia una grande responsabilità. Non si tratta solo di essere un allenatore che si limita a guardare le partite. Piuttosto, in questo momento, vorrei offrire il mio aiuto in qualsiasi attività di cui la Federazione calcistica ucraina abbia bisogno- sono state le prime parole del nuovo ct - Ho molti amici in Ucraina e vorrei fare tutto il necessario e il possibile. Ma questa è la vita e questa è una mia decisione. È importante sottolineare che nessuno dell'Università di Forze Armate ucraine mi ha fatto pressioni. È stata una mia decisione del tutto personale