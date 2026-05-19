Ufficiale Albania, tutto confermato: Rolando Maran è il nuovo commissario tecnico

Nel corso di una conferenza stampa il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka ha annunciato l'addio del brasiliano Sylvinho e la nomina di Rolando Maran, entrambi presenti in sala stampa, come nuovo commissario tecnico della Nazionale: "Il nome del nuovo commissario tecnico dell'Albania è Rolando Maran, ringraziamo Sylvinho e il suo staff con cui ci siamo separati di comune accordo. Ora apriremo un nuovo ciclo con un allenatore non più giovanissimo come l'italiano. - sono le parole del numero uno - Puntiamo al primo posto in Nations League e alla qualificazione all'Europeo del 2028. E poi continuano a perseguire un obiettivo che non abbiamo mai raggiunto come la partecipazione alla Coppa del Mondo".

"Ringrazio l'Albania per questa opportunità, ho seguito da vicino le gare e ora avrò l'occasione di rappresentare un popolo di cui vado molto fiero. Quando si parla con un tifoso albanese si percepisce qualcosa di forte. - sono invece le prime parole del neo ct Maran - Voglio trasmettere il grande amore per questa maglia. Per me è un impegno che mi assumo, qualcosa che sento dentro, un sentimento fortissimo per questa missione, per trasmettere in campo ciò che rappresentate".

Per Maran si tratta della prima esperienza alla guida di una nazionale dopo una lunghissima carriera da allenatore di club: Cittadella, Brescia (3 volte), Bari, Triestina, Vicenza (due volte), Varese, Catania (2 volte), ChievoVerona, Cagliari, Genoa e Pisa le sue squadre.