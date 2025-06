Ufficiale Union Berlino, Ilic firma per 4 anni: "Percepita fiducia in me, questo club speciale"

L'Union Berlino, che ha concluso la Bundesliga 2024-25 al tredicesimo posto in classifica, ha annunciato la permanenza a tutti gli effetti di Andrej Ilic. L'attaccante serbo di 25 anni ha firmato un contratto quadriennale con il club tedesco, lasciando così il Lilla a titolo definitivo: i termini del trasferimento non sono stati resi ancora noti, ma dopo 7 gol siglati in campionato ora il classe 2000 è unicamente di proprietà dell'Union.

Comunicato ufficiale

"Andrej Ilic resterà all'Union Berlin anche nella prossima stagione. L’attaccante centrale, inizialmente arrivato in prestito dal Lille, passerà definitivamente al club di Köpenick a partire dal 1° luglio 2025, dopo che le due società hanno raggiunto un accordo.

Nella seconda metà della stagione, Ilic è diventato un elemento chiave nel gioco offensivo dell’Union. Il 25enne attaccante serbo, arrivato la scorsa estate alla “Alte Försterei” con la formula del prestito, ha impressionato per determinazione, intelligenza tattica e grande presenza in area di rigore. Nelle ultime 14 partite della stagione 2024/25 ha segnato sette gol, tra cui una doppietta spettacolare nel memorabile 4-4 contro lo Stoccarda. Anche nell’ultima partita di Bundesliga ad Augusta ha mostrato la sua qualità, siglando entrambi i gol nella vittoria esterna per 2-1 che ha chiuso la stagione. Con sette reti complessive, è stato il secondo miglior marcatore dell’Union", la chiosa dell'annuncio del club tedesco.

Prime parole dopo la firma fino al 2029: "All’Union mi sono sentito a mio agio fin dal primo giorno, in campo, nel club, con i tifosi. Anche se nei primi mesi le cose non sono andate come speravo dal punto di vista sportivo, ho percepito una crescente fiducia nei miei confronti e nelle mie capacità. Il fatto di essere riuscito poi a dare il mio contributo e a vincere insieme partite importanti mi rende molto felice. Sono ancora più contento di poter continuare a far parte di questa squadra e di questo club speciale".