Ufficiale Woo-yeong Jeong passa all'Union Berlino a titolo definitivo: il comunicato dei club

L'Union Berlino ha completato l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante sudcoreano Woo-yeong Jeong, dopo una stagione in prestito dallo Stoccarda. Il 25enne, che ha trascorso la stagione 2024/25 in prestito a Köpenick, ha collezionato 23 presenze in Bundesliga con l'Union, segnando tre gol e fornendo due assist, contribuendo al 13° posto finale del club.

Il contratto di Jeong con lo Stoccarda sarebbe scaduto originariamente nel giugno 2026, ma i due club hanno ora raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo. "Woo-yeong è stato una parte importante della nostra squadra nella stagione in cui siamo arrivati secondi", ha dichiarato il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth.

"Oltre alle sue capacità calcistiche, 'Woo' ha impressionato per il suo impegno e la sua etica del lavoro. Dopo il suo periodo in prestito all'Union, abbiamo ora concordato un trasferimento definitivo con lui e la dirigenza dell'Union. Lo ringraziamo per il suo tempo a Stoccarda e gli auguriamo tutto il meglio per il futuro." Jeong era arrivato allo Stoccarda nell'estate del 2023 dal SC Friburgo e ha disputato 29 partite ufficiali con gli svevi, realizzando due gol e tre assist durante la sua permanenza.