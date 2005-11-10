Vardy a segno per la 20esima stagione di fila, ma non basta al Burnley per evitare il k.o.

Jamie Vardy continua a sfidare il tempo. Nell'anticipo dell'11ª giornata di Championship, l'attaccante inglese ha trovato ancora una volta la via del gol, confermando una straordinaria continuità realizzativa: ha trovato una rete in ogni stagione dal 2007/08, un dato che testimonia la straordinaria capacità realizzativa di uno dei bomber più prolifici del calcio britannico.

La rete dell'ex Leicester e Cremonese aveva illuso il Burnley, passato in vantaggio davanti al pubblico di Turf Moor. Per i Clarets, però, è arrivata una nuova delusione: il Wolverhampton ha ribaltato il risultato imponendosi per 2-1 grazie ai gol di Lopez e Chirewa, conquistando tre punti in rimonta.

Nonostante la sconfitta, i riflettori restano puntati su Vardy. A 39 anni, e con i 40 che compirà il prossimo gennaio, l'attaccante continua a dimostrare un fiuto del gol fuori dal comune, mantenendo viva una tradizione che dura ormai da quasi vent'anni. Un rendimento che conferma come il suo istinto da centravanti sia rimasto intatto.