Vlahovic incontenibile in Turchia: 6 gol in 5 gare di campionato, la cura Italiano funziona

Il Besiktas non intende fermarsi. Alla prima stagione con Vincenzo Italiano in panchina le aquile nere stanno mantenendo un passo invidiabile in Süper Lig, trovandosi solamente a -1 dal Galatasaray primo in classifica, all'alba della 7a giornata di campionato. Abbattuto il Kocaelispor 2-1, nel segno di Kokcu e Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo di rigore ha risolto la partita allo scadere del primo tempo. Ma il ruolino di marcia dell'ex Juventus è impressionante.

L'effetto di DV28

Non più con la '9' indosso, ma con il numero 28 del Besiktas, Vlahovic sta vivendo un momento unico: ha trasformato in gol i suoi ultimi 8 rigori consecutivie portato a 6 il suo bottino di reti in Super Lig in 5 gare. Nelle ultime 5 partite complessive proprio sei centri, tra campionato turco ed Europa League. Passo che somiglia quasi ad un pezzo grosso del passato come Mario Gomez, centravanti tedesco che indossò la maglia del Besiktas nella stagione 2015-16, regalando lo scudetto con i suoi 26 gol. Tornato anche per riabbracciare il suo ex allenatore Italiano ai tempi della Fiorentina, evidentemente la cura del tecnico 48enne sta funzionando.

Le dichiarazioni

"È stata una partita difficilissima", le dichiarazioni nel post-partita riprese dal quotidiano turco Fanatik. "Abbiamo giocato contro una squadra che dall'inizio della stagione aveva subito soltanto 4 gol e che difende benissimo. Siamo felici per la vittoria. Dobbiamo procedere passo dopo passo. Siamo contenti del risultato". Vlahovic è diventato anche il primo giocatore dai tempi di Pascal Nouma a segnare in tutte le prime 4 partite di campionato disputate da titolare, per questo ha risposto: "Per il record mettete il nome di Orkun. Quel record è di Orkun, non il mio. Sono davvero grato ad Orkun. Io aiuto lui e lui aiuta me per quanto riguarda i gol. Io faccio del mio meglio, ma il record appartiene ad Orkun!".