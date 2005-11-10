Dopo un periodo complicato, Dusan Vlahovic sembra aver ritrovato in Turchia la serenità e la continuità necessarie per esprimere al meglio il proprio potenziale. Il centravanti serbo è protagonista di un avvio di stagione importante, tanto da guidare attualmente la classifica marcatori del campionato con 11 reti. Sul suo rendimento e sulla nuova esperienza è intervenuto anche Gianluca Zambrotta, che ha espresso il proprio punto di vista in un'intervista a La Gazzetta dello Sport di questa mattina.

Il giudizio di Zambrotta su Vlahovic

"Le parole di Spalletti non sono state casuali: probabilmente ha voluto mandare un segnale alla società, dopo essersi confrontato con la dirigenza. A gennaio cercheranno un centravanti, perché né Kolo Muani né Woltemade ricoprono quel ruolo, ma bisognerà valutare chi potrà arrivare e con quali condizioni. Scamacca trova poco spazio all'Atalanta e Spalletti lo conosce già dai tempi della Nazionale. Mi dispiace vedere Vlahovic segnare 11 gol nella Super Lig turca: al Besiktas, con Italiano, sta giocando con tranquillità e senza troppe pressioni. Una trasformazione del genere fa inevitabilmente pensare che alla Juventus ci sia qualcosa che non funziona".