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Wolverhampton retrocesso dopo 8 anni in Premier, il ds: "Idee chiare per risalire"

Wolverhampton retrocesso dopo 8 anni in Premier, il ds: "Idee chiare per risalire"TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Daniele Najjar
Oggi alle 00:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il Wolverhampton è retrocessi dalla Premier League dopo otto stagioni nella massima serie. Il pareggio di stasera del West Ham contro il Crystal Palace ha confermato il verdetto a cinque giornate dalla fine del campionato. I Wolves hanno vinto solo tre partite e sono ultimi in classifica con soli 17 punti.

Ci sono volute 20 partite prima che conquistassero la prima vittoria, battendo il West Ham a gennaio sotto la guida dell'allenatore Rob Edwards, subentrato a Vitor Pereira a novembre.

Il direttore esecutivo ad interim dei Wolves, Nathan Shi, ha dichiarato a Sky Sports: "La conferma della nostra retrocessione è un momento difficile per tutti coloro che sono legati ai Wolves. Sebbene questo sia un esito profondamente deludente, dal mio arrivo a dicembre abbiamo lavorato per garantire che siamo pronti a rispondere con chiarezza e convinzione".

Poi ha aggiunto: "Abbiamo ben chiaro cosa bisogna migliorare e ora ci concentriamo sul rafforzare il club, creare slancio e costruire una squadra in cui i nostri tifosi possano credere. Sappiamo cosa serve e affronteremo i prossimi mesi con determinazione. Sappiamo che questa stagione ha messo a dura prova la vostra lealtà e la vostra pazienza. Il vostro sostegno, in casa e in trasferta, non è stato dato per scontato. Vi meritate di meglio e offrirvi un club di cui possiate essere veramente orgogliosi è ciò che guida ogni nostra azione d'ora in poi".

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