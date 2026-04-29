Zola: "L'assenza di Odegaard ha inciso, occhio a Gyokeres. Potrebbe essere decisivo"
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Gianfranco Zola, parla così a Prime Video dell'Arsenal e di due dei suoi titolarissimi: "Odegaard è il capitano e la guida dell'Arsenal, un giocatore determinante, sa far giocatore la squadra, sa far gol e assist. Quando ti manca per così tanto tempo, questo incide.
Gyokeres non è stato molto continuo ma è un giocatore importantissimo, potrebbe essere decisivo".
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