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Colpo stellare per l'attacco della Juventus: Redondo firma fino al 2028

Colpo stellare per l'attacco della Juventus: Redondo firma fino al 2028 TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:43Calcio femminile
La Juventus Women si rinforza con Alba Redondo. L'attaccante spagnola arriva dal Real Madrid e firma fino al 2028.

Un innesto di livello mondiale per l'attacco della Juventus Women, che accoglie tra le sue fila una delle firme più prestigiose del calcio internazionale. Alba Redondo è infatti ufficialmente una nuova giocatrice bianconera. L'attaccante spagnola si lega al nostro Club con un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nata ad Albacete nel 1996, Alba muove i suoi primi passi calcistici proprio nella squadra della sua città natale, compiendo l'intera trafila nel settore giovanile fino a bagnare il debutto nella Liga spagnola. Il suo percorso di crescita costante la porta, nel 2019, a vestire la maglia del Levante ed è qui che la sua carriera decolla definitivamente: in cinque stagioni diventa il punto di riferimento offensivo della squadra, toccando l'apice personale nell'annata 2022-2023, quando si laurea capocannoniere del massimo campionato spagnolo grazie a uno straordinario bottino di 27 reti.

Numeri da capogiro che attirano inevitabilmente attenzioni. Nel 2024 arriva infatti la chiamata del Real Madrid, maglia con cui Alba conferma di appartenere all'élite del calcio europeo, imponendosi come miglior marcatrice della squadra nella stagione 2024/25 e realizzando complessivamente 28 reti in 69 presenze tra campionato e UEFA Women's Champions League. Un rendimento realizzativo straordinario che, sommato agli assist distribuiti in carriera, la colloca al terzo posto assoluto nella storia della Liga per partecipazioni ai gol, dietro soltanto a Alexia Putellas e Caroline Graham Hansen.

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