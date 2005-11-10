Ufficiale Como 1907 Femminile, esperienza tra i pali: ecco Francesca Durante

Il Como 1907 Femminile si assicura Francesca Durante. Il portiere della Nazionale arriva dall'Inter per la prima stagione in Seri

Il Como 1907 Femminile continua a rinforzare la rosa in vista dello storico debutto in Serie A Femminile. Il club lariano ha ufficializzato l'ingaggio del portiere Francesca Durante, che arriva dall'Inter portando in dote esperienza, qualità e un ricco palmarès.

Como 1907 , colpo tra i pali: ufficiale Francesca Durante

Il Como 1907 Femminile è lieto di annunciare l'ingaggio del portiere Francesca Durante, con il Club che prosegue il suo processo di rafforzamento in vista della prima stagione in Serie A Women.

Il portiere classe 1997 arriva dall'Inter con oltre 100 presenze nella massima serie italiana. Dopo gli inizi con la Sarzanese, Durante fa il suo debutto in Serie A Women con la Scalese, prima di vestire le maglie di Fiorentina, Hellas Verona, Inter e Lazio.

Nel corso della sua carriera Durante ha vinto uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, oltre ad essere stata nominata miglior portiere della Serie A Women nella stagione 2022/23 ed essere stata selezionata nella formazione dell'anno AIC nel 2021 e 2023.

Il portiere veste la casacca della Nazionale italiana sin dall'Under 17 e conta 15 presenze con la Nazionale Maggiore, che ha rappresentato a Mondiali, Nations League e Algarve Cup.

Riconosciuta per la sua presenza, affidabilità e leadership, Durante porta ulteriore esperienza e qualità alla formazione di Selena Mazzantini in vista della prima stagione in Serie A Women.

Heather O'Reilly, Head of Women's Football del Como 1907 Femminile ha commentato: "Francesca ha una presenza impressionante tra i pali grazie alla sua altezza e proattività. È sicura di sé con il pallone tra i piedi e svolge un ottimo lavoro nella distribuzione del pallone. Siamo contentissimi di averla con noi e non vediamo l'ora di vederla crescere, perché ha grandissimo potenziale".

Sul suo arrivo a Como, Francesca Durante ha dichiarato: "Sono molto contenta di essere qui, il progetto mi è piaciuto subito tantissimo. Farò di tutto per portare le mie qualità da giocatrice e persone e metterle al servizio delle mie compagne e del Club, non vedo l'ora di cominciare".