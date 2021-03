Coppa Italia femminile, Juve alla caccia del bis. Roma e milanesi sulla sua strada

vedi letture

Dopo aver virtualmente chiuso la pratica Scudetto vincendo nettamente lo scontro diretto contro il Milan e spendendo le rossonere a -6 la Juventus va alla caccia di un altro titolo, la Coppa Italia. Per metterla in bacheca però mancano ancora due step: la semifinale e la finale. Il primo avrà luogo sabato con la sfida in casa di una Roma reduce da una bruciante sconfitta contro l'Hellas Verona in campionato e che ha nel trofeo nazionale l'unico obiettivo stagionale vista la troppa distanza dal secondo posto che vale l'accesso alla Women's Champions League. La Juve è indubbiamente più forte, ma in una sfida diretta tutto può succedere e le giallorosse sognano il grande sgambetto per andarsi a giocare il primo trofeo della sua giovane storia.

Nell'altra semifinale andrà invece in scena un'altra sfida di grande fascino come il derby di Milano: da un lato c'è l'Inter che in campionato è attardata, -21 dalle rivali cittadine, e non ha mai vinto un derby in questi anni; dall'altro lato c'è un Milan che ha visto quasi svanire il sogno Scudetto e vuole ribadire la propria superiorità cittadina e conquistare la finale di Coppa Italia dove magari prendersi una rivincita sulla Juventus.



Semifinali Coppa Italia

Roma-Juventus Sabato 13/03 ore 12:30

Inter-Milan Domenica 14/03 12:30