Juventus, pronto nuovo tentativo per Osimhen. E un nome per l'attacco può sfumare

La Juventus farà un tentativo concreto con il Napoli per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, tornato al Napoli dopo la parentesi strepitosa da 37 gol al Galatasaray, avrebbe dribblato in ogni modo i tentativi dell'Al Hilal e dell'Arabia Saudita di ingaggiarlo e vorrebbe rimanere in Europa.

Nel frattempo il club bianconero, consapevole della clausola rescissoria da 75 milioni in favore di qualsiasi squadra estera, non intende spegnere il sogno Osimhen e proverà a ribussare alla porta del club campione d'Italia, come garantito da Sky Sport.

Una direzione chiara e che a questo punto fa scendere le quotazioni di Viktor Gyokeres, gigante svedese di 27 anni dello Sporting Lisbona che ha asfaltato qualsiasi rivale affrontata nel campionato portoghese e brillato di luce propria in Champions League, firmando 54 gol in 52 presenze stagionali, senza dimenticare i 13 assist a corredo. Ma tutto è legato, riferisce l'emittente satellitare, da quanto filtra nella direzione del giocatore, ogni giorno che passa più diretto alla Premier League e all'Arsenal.