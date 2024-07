Ufficiale Dopo l'addio alla Juventus per Grosso c'è la NWSL: ha firmato col Chicago Red Stars

Dopo tre stagioni, in cui ha collezionato 76 presenze con dieci reti vincendo uno Scudetto, due Coppe Italia e altrettante Supercoppe Italiane, per Julia Grosso c’è il ritorno in Nord America. La centrocampista canadese ha infatti firmato un contratto triennale con il Chicago Red Stars, club di National Women's Soccer League (la massima lega nordamericana) e si unirà alla squadra al termine dell’Olimpiade di Parigi a cui parteciperà con la sua nazionale.

“Sono emozionata di unirmi a questo club e non vedo l’ora di scendere in campo ogni weekend e dare il massimo. - ha commentato la classe 2000 al sito del club statunitense - Ho sentito dire che i tifosi del Chicago Red Star sono super appassionati, quindi sono emozionata di farne parte. Non vedo l'ora di giocare insieme alle talentuose giocatrici per il resto della stagione e oltre”.