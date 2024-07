Ufficiale Doppio rinnovo in casa Lazio: firma fino al 2025 per Eleonora Goldoni e Giusy Moraca

Doppio rinnovo in casa Lazio Femminile. Un altro anno in bianconceleste per Eleonora Goldoni e Giusy Moraca. Sono le stesse calciatrici bianconcelesti, tramite i loro social, a comunicarlo: