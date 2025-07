Ufficiale Napoli Women, a centrocampo arriva l'ala Carcassi. Ha firmato un triennale

Il Napoli Women ha annunciato un nuovo acquisto in vista della prossima stagione. so tratta dell'esterna di centrocampo Alessia Carcassi , proveniente dall'Arezzo in Serie B. Questa la nota della società partenopea:

"Esterna di centrocampo classe 2004, arriva a titolo definitivo dall’ACF Arezzo, con cui ha disputato le ultime due stagioni in Serie B. Nel 2023/24 ha collezionato 16 presenze e 3 gol, mentre nella stagione appena conclusa ha aumentato il suo contributo con 26 presenze e altri 3 gol.

Giovane, veloce e dotata di buona tecnica, è considerata una delle promesse più interessanti del panorama offensivo italiano: firma con il Napoli Women fino al 2028".

Queste le prime parole della calciatrice ai canali ufficiali del club: “Per me essere qui è una grande emozione. Ringrazio la società per la fiducia e per la possibilità di giocare in Serie A. Non vedo l’ora di dimostrare il mio valore in campo e di mettermi a disposizione della squadra per rendere questa stagione indimenticabile.”