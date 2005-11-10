Ufficiale Audace Cerignola 'beffa' il Foggia: Sena lascia il Benevento e firma un biennale coi gialloblù

Il Foggia ha sperato e atteso sino all'ultimo, ma alla fine è stata l'Audace Cerignola a spuntarla: Francesco Pio Sena, infatti, ha lasciato il Benevento per vestire la maglia della formazione gialloblù, con la quale ha firmato un accordo biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2028.

Di seguito, la nota:

"La S.S Audace Cerignola comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Pio Sena. Il difensore ha firmato un contratto che lo lega al club gialloazzurro fino a giugno 2028.

Laterale classe 2004, nato il 19/05/2004 a Benevento, Sena cresce calcisticamente nelle giovanili del Benevento e nel corso della sua carriera colleziona 55 presenze, 3 reti e 5 assist in Serie D con le maglie di Casertana e Siracusa.

La società gli augura un caloroso benvenuto".

Ha fatto eco anche il comunicato del Benevento, che ha salutato il suo ormai ex difensore: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Audace Cerignola per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Pio Sena.

Il Club giallorosso ringrazia Francesco per il percorso condiviso e gli augura le migliori soddisfazioni professionali".