Ufficiale Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ospitaletto si dice "lieto di annunciare il rinnovo del contratto dell’attaccante Francesco Gobbi, che vestirà la maglia arancioblù fino al 30 giugno 2028.

Classe 1998, Gobbi è stato tra i protagonisti della scorsa stagione. L’attaccante ha collezionato 39 presenze complessive (38 in campionato e una in Coppa Italia), totalizzando 3007 minuti in campo e contribuendo al percorso della squadra con 8 reti e 9 assist."

Fanno poi seguito le sue prima parole dopo la firma, riprese sempre dai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto. Ho scelto di proseguire il mio percorso qui perché credo fortemente nel progetto della società. Conosco questo ambiente, mi sento apprezzato e valorizzato e sono convinto che ci siano ancora tanti obiettivi da raggiungere insieme. Desidero ringraziare il direttore sportivo Paolo Musso, mister Andrea Quaresmini, il presidente Giuseppe Taini e il presidente onorario Sandro Musso per la fiducia che hanno sempre dimostrato nei miei confronti. Sono carico e motivato per affrontare al meglio la nuova stagione, con la voglia di alzare ulteriormente l'asticella e migliorare quanto fatto lo scorso anno», ha dichiarato Francesco Gobbi dopo la firma del rinnovo".

"Non servono commenti, oggi sono davvero felice", ha concluso il Direttore Sportivo Paolo Musso.