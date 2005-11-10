Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028

Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028
Claudia Marrone
autore
Claudia Marrone
Oggi alle 15:40Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Ospitaletto si dice "lieto di annunciare il rinnovo del contratto dell’attaccante Francesco Gobbi, che vestirà la maglia arancioblù fino al 30 giugno 2028.

Classe 1998, Gobbi è stato tra i protagonisti della scorsa stagione. L’attaccante ha collezionato 39 presenze complessive (38 in campionato e una in Coppa Italia), totalizzando 3007 minuti in campo e contribuendo al percorso della squadra con 8 reti e 9 assist."

Fanno poi seguito le sue prima parole dopo la firma, riprese sempre dai canali ufficiali del club: "Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto. Ho scelto di proseguire il mio percorso qui perché credo fortemente nel progetto della società. Conosco questo ambiente, mi sento apprezzato e valorizzato e sono convinto che ci siano ancora tanti obiettivi da raggiungere insieme. Desidero ringraziare il direttore sportivo Paolo Musso, mister Andrea Quaresmini, il presidente Giuseppe Taini e il presidente onorario Sandro Musso per la fiducia che hanno sempre dimostrato nei miei confronti. Sono carico e motivato per affrontare al meglio la nuova stagione, con la voglia di alzare ulteriormente l'asticella e migliorare quanto fatto lo scorso anno», ha dichiarato Francesco Gobbi dopo la firma del rinnovo".

"Non servono commenti, oggi sono davvero felice", ha concluso il Direttore Sportivo Paolo Musso.

Tutte le partite di Serie A della tua squadra. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui" Ospitaletto, Gobbi: "Il gol lo inseguivo da tanto. Ora non voglio fermarmi qui"
Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare... Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"
Altre notizie Serie C
Crotone, innesto argentino in difesa: Tanco ha firmato un biennale UfficialeCrotone, innesto argentino in difesa: Tanco ha firmato un biennale
Colpaccio del Livorno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Aramu UfficialeColpaccio del Livorno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Aramu
Pucino: "Sono ancora a Bari. Il giorno dopo Bolzano, invece, tanti miei compagni... Pucino: "Sono ancora a Bari. Il giorno dopo Bolzano, invece, tanti miei compagni sono andati via"
Perugia, è subito contestazione: "Tedesco uno di noi, decisione senza rispetto" Perugia, è subito contestazione: "Tedesco uno di noi, decisione senza rispetto"
Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028 UfficialeOspitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028
Cambio orario di 4 gare del 1° turno di Coppa Italia Serie C: tra queste Crotone-Cosenza... Cambio orario di 4 gare del 1° turno di Coppa Italia Serie C: tra queste Crotone-Cosenza
Bari, rischia di nascere il 'caso Sibilli'? Botta e risposta tra il club e l'agente... Bari, rischia di nascere il 'caso Sibilli'? Botta e risposta tra il club e l'agente del calciatore
Arzignano, reso noto lo staff che coadiuverà il tecnico Di Donato nella prossima... Arzignano, reso noto lo staff che coadiuverà il tecnico Di Donato nella prossima stagione
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nico Paz, Kaiki, Milla, Cuenca, Chalobah, Yan Couto e il... centravanti. Il Como può diventare il Manchester City della Serie A e Fabregas il suo Guardiola?
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione"
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Alajbegovic pallino del direttore. Kolo Muani ragazzo eccezionale"
Immagine top news n.2 Funerali Baresi, l'uscita del feretro dalla basilica accompagnato dai suoi compagni tra i cori dei tifosi
Immagine top news n.3 L'ultimo saluto a Franco Baresi: da Cardinale a Maldini e Marotta, il mondo del calcio al funerale
Immagine top news n.4 Roma, senti Malen: "Ho visto le immagini al Circo Massimo del 2001. Ripeterlo sarebbe un sogno"
Immagine top news n.5 Milan, Amorim: "Leao è fortunato ad essere in un gruppo come questo: dovrebbe essere felice"
Immagine top news n.6 Fiorentina, c'è l'apertura di Mastantuono al trasferimento: cosa manca per la fumata bianca
Immagine top news n.7 Inter, Chivu in vista del derby: "Voglio vedere una crescita, vincere domani non conta nulla"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Non è troppo tardi per Rafael Leao per tornare a essere un Campione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Da Salah a Leao, da Sarr a Vlahovic: la Turchia è al centro del mercato
Immagine news podcast n.2 La nuova vita del Sassuolo dopo Carnevali. La strategia è già chiara e decisa
Immagine news podcast n.3 Una Fiorentina scatenata nelle entrate cambia il futuro di Nicolò Fagioli?
Immagine news podcast n.4 Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cugini: "Milan, ecco cosa manca. E c'è sempre il caso Leao che pesa"
Immagine news Altre Notizie n.2 Inter, Recalcati: "Era folle dare via Stankovic. Romero c'è, in uscita..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli, Marolda: "Allegri deve ripartire dalla difesa e dall'attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Robinio Vaz verso la permanenza? No a quattro club di A che lo volevano in prestito
Immagine news Serie A n.2 Juve, Spalletti: "Yildiz? Procede bene. L'anno scorso fatto un bel percorso, magari..."
Immagine news Serie A n.3 Napoli, Spinazzola controcorrente su Allegri: "Ci chiede di giocare con coraggio"
Immagine news Serie A n.4 Inter, rientrato Manuel Akanji: primo allenamento alla Pinetina dopo i Mondiali
Immagine news Serie A n.5 Juventus, Locatelli: "Kolo Muani alza il livello. L'Europe League è un obiettivo"
Immagine news Serie A n.6 Ore calde per il futuro di Mastantuono: la Fiorentina cerca la quadra, il punto sull'operazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Pagano: "Non facile lasciare la Roma, ma sono convinto al 100% della scelta"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, lo Spezia bussa alla porta: fatta per Cancellieri e si tratta per Insigne
Immagine news Serie B n.3 Arezzo, Cutolo: "Conto di riavere presto Iaccarino. E con lui Leone e Di Bitonto dal Sassuolo"
Immagine news Serie B n.4 Il Cesena ha deciso: Shpendi non si muoverà. E ora si lavora al prolungamento
Immagine news Serie B n.5 Zuelli: "A Padova anche per Calabro. Cercherò di trasmettere le sue idee ai compagni"
Immagine news Serie B n.6 Foti sulla Sampdoria: "Rifarei sempre quella scelta. Ora riparto dal mio Acireale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, innesto argentino in difesa: Tanco ha firmato un biennale
Immagine news Serie C n.2 Colpaccio del Livorno per l'attacco: tesserato l'esperto fantasista Aramu
Immagine news Serie C n.3 Pucino: "Sono ancora a Bari. Il giorno dopo Bolzano, invece, tanti miei compagni sono andati via"
Immagine news Serie C n.4 Perugia, è subito contestazione: "Tedesco uno di noi, decisione senza rispetto"
Immagine news Serie C n.5 Ospitaletto-Gobbi, avanti insieme. L'attaccante ha prolungato fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Cambio orario di 4 gare del 1° turno di Coppa Italia Serie C: tra queste Crotone-Cosenza
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Chelsea-Juventus, si alza il livello della preparazione dei bianconeri
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Inter, il Derby della Madonnina sbarca in Australia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Newport-Roma, giallorossi a caccia di riscatto in Galles
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Fiorentina Femminile punta su Cerrato. L'attaccante spagnola firma fino al 2030
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Rosucci: "Inizia una nuova stagione e un nuovo ciclo. C'è grande entusiasmo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Guerrero: "Un onore esordire sulla panchina della Juve. Mini torneo molto stimolante"
Immagine news Calcio femminile n.4 Domani la Juve sfida la Torreense in Women's Champions League: dove vedere la gara
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, preliminare di Champions senza Sylla: lesione di basso grado alla coscia
Immagine news Calcio femminile n.6 Inizia la Women's Champions League: domani la Juventus sfida la Torreense
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 4 agosto 2025, Luka Modric è un nuovo giocatore del Milan: "Porto esperienza"
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Kerim Alajbegovic alla Juventus
Newsticker
01/08 Fifa, Infantino ha chiesto l’aiuto di Trump per restare al suo posto
01/08 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
01/08 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan