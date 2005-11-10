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Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione"

Fiorentina, Commisso tende la mano ad Antognoni: "Ritireremo la 10 per questa stagione" TUTTOmercatoWEB
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Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 15:52Serie A
Il presidente viola ha diffuso un lungo messaggio in vista del centenario: l'obiettivo è convincere l'ex fantasista a partecipare alle celebrazioni

La Fiorentina si appresta a ritirare, seppure solo per una stagione, la maglia numero 10, in onore di Giancarlo Antognoni. È la notizia più importante che emerge dal messaggio che il presidente viola, Giuseppe B. Commisso, ha voluto condividere attraverso i canali ufficiali del club in vista del suo prossimo arrivo a Firenze e, in particolare, delle celebrazioni per il 100° Anniversario della Fiorentina, il 29 agosto.

”A Firenze con gioia ed emozione

“Saremo presto a Firenze con profonda gioia - recita il testo - , insieme a mia madre Catherine, con i cuori colmi di emozione e con un grande senso di responsabilità per l’anno del 100° Anniversario della Fiorentina. Riunirci con il popolo Viola e vivere insieme un momento così importante nella storia del Club significa moltissimo per noi. E se, a volte, vedrete delle lacrime nei nostri occhi, tra un abbraccio, un applauso o una passeggiata per la città, capirete che in quel momento sentiremo, più che mai, vicino a noi il ricordo di mio padre, Rocco B. Commisso. Ci saranno molte iniziative dedicate alla storia della Fiorentina, e l’evento del 29 agosto non sarà semplicemente una celebrazione: vuole essere un abbraccio collettivo. Sarà il momento in cui una città, una squadra e generazioni di tifosi si ritroveranno unite dallo stesso sentimento. Cento anni di Fiorentina non sono soltanto cento anni di calcio: sono cento anni di passione, appartenenza, orgoglio, sacrificio, vittorie, lacrime, speranze e amore.
Mia madre Catherine e io sentiamo tutta la responsabilità e tutta la bellezza di questo momento. Sappiamo quanto profondamente la Fiorentina faccia parte della vita di Firenze e di tante famiglie, dei tifosi che ci seguono da lontano e di chiunque si sia innamorato del colore viola. Sappiamo come questi colori entrino nel cuore e non lo lascino mai. Per questo vivremo il 100° Anniversario del Club con gratitudine, rispetto e amore per tutti coloro che hanno costruito la storia Viola e per tutti coloro che continueranno a scriverlo”.

Ritirata la 10

Il messaggio continua poi con un appello ad Antognoni, che finora ha sempre detto di non voler partecipare alle celebrazioni per il centenario della Fiorentina: “In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni. Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato. È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina. Infine, vorrei sottolineare che la serata del 100° Anniversario sarà dedicata alla nostra storia, ma anche al nostro futuro. Perché ricordare chi siamo stati ci aiuta a comprendere chi vogliamo essere: una Fiorentina unita e orgogliosa, capace di onorare ogni giorno la propria identità. Non vedo l’ora di essere a Firenze, di abbracciare il nostro popolo e di vivere insieme una notte indimenticabile. Forza Viola”.

Cosa farà Antognoni?


La palla, a questo punto, passa tra i piedi di chi ha sempre saputo trattarla con delicatezza e classe. Antognoni, come detto, ha più volte affermato di non voler partecipare al centenario della società, a causa dei rapporti non ottimali con la proprietà Commisso. L’apertura di oggi, inattesa, è di quelle più che importanti: da capire come reagirà il giocatore simbolo della storia viola. Per la cronaca, un’altra curiosità riguarderà Albert Gudmundsson, che a questo punto dovrà trovare un altro numero di maglia per la stagione ormai alle porte.

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