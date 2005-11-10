Ufficiale Parma, colpo lusitano per la difesa: dal Barcellona arriva Lobo per la corsia destra

Colpo internazionale per la difesa del Parma in vista della prossima Serie A Women: il club ducale ha infatti annunciato l'arrivo della promettente terzina destra Iara Lobo dal Barcellona. Una giocatrice, classe 2008, che è nel giro delle nazionali giovanili del Portogallo Femminile ed è considerata un grande prospetto del calcio luasitano.

Il comunicato del Parma su Lobo

Parma Calcio 1913 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo sino al termine della stagione dal Barcellona FC, i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice Iara Lobo, che entra a far parte della rosa gialloblu.

Difensore laterale portoghese classe 2008, è cresciuta nei settori giovanili di Ferreiras e Sporting CP prima di trasferirsi nel 2024 al Barcellona, entrando a far parte del progetto blaugrana. Punto di riferimento delle nazionali giovanili del Portogallo, ha vestito con continuità le maglie dell'Under 15, Under 17 e Under 19, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio portoghese.

Queste le prime parole di Lobo come nuova giocatrice del Parma Calcio

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'Sono davvero felice di entrare a far parte del Parma Calcio! È un Club con grandi ambizioni e obiettivi. - spiega Lobo ai canali del club - Spero che insieme riusciremo a regalare ai nostri tifosi ciò che meritano e a mostrare ciò che questo Club rappresenta.'