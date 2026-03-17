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Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"

Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 12:34Calcio femminile
Tommaso Maschio

Nella serata di ieri, nel corso dell’evento Women4Football organizzato dall’AIC, è stata premiata come una delle migliori centrocampista della passata stagione di Serie A Women anche Emma Severini dalla Fiorentina che a margine della serata tenutasi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio ha parlato così del premio e non solo: “Sono molto grata di questo premio e presenziare qui è un onore. Ringrazio tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso. Non è stato facile essere qui perché conosco la grandezza di altre ragazze che giocano nel mio stesso ruolo e meriterebbero questo riconoscimento tanto quanto me. Questo mi stimola a fare sempre meglio e a migliorarmi giorno dopo giorno come calciatrice e non solo”.

Severini ha poi parlato, ai microfoni di FirenzeViola.it, anche della crescita del movimento calcistico femminile italiano: “Dobbiamo guardare indietro per vedere quanto è stato fatto fino a qui ma poi non fermarsi qui. Andare avanti e avere una visione orientata a migliorarci come Paese, come hanno fatto Spagna e Inghilterra. Copiare qualcosa da loro se necessario. Stiamo facendo passi in avanti ma penso che potrebbero essercene molti di più. Anche noi calciatrici dobbiamo prendere di più la parola e contribuire a migliorare questo ambiente e questo sport in tutti i modi".

La centrocampista viola parla poi degli obiettivi da inseguire in questo finale di stagione con il suo club: “Abbiamo un obiettivo e dovremo essere la miglior versione di noi perché quando lo siamo mettiamo in difficoltà tutte le avversarie come abbiamo dimostrato domenica contro la Roma. - prosegue Severini – Certo abbiamo perso la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus, ma il ritorno è aperto e possiamo vincere. Vogliamo conquistare la finale di Coppa Italia e un piazzamento in Europa e fino all’ultima giornata lotteremo su entrambi i fronti. Io farò di tutto per aiutare la mia squadra e mettere tutte le mie compagne nella miglior condizione per affrontare il finale di stagione". 

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