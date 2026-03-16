TMW Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco

Si è tenuto a Firenze, nella prestigiosa cornice del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, l'evento Women4Football dove sono state premiate le calciatrici per la stagione 2024/25.

Miglior portiere:

Cecilia Runarsdottir.

Migliori difensori:

Marjia Milinkovic, Ivana Andres, Lucia Di Guglielmo e Elisabetta Oliviero.

Marjia Milinkovic: "Sono molto contenta di questo premio e ringrazio l'Inter e le mie compagne per essere qui stasera "

Lucia Di Guglielmo: "Essere per la seconda volta nella top11 è un onore soprattutto in un'annata difficile per la Roma. Ho sempre voluto fare un'esperienza fuori e per come sono fatta non potevo dire di no, ma la Roma resta casa mia. Ho sempre voluto raggiungere i grandi palcoscenici con la nazionale avendo vissuto il mondiale del 2006 e a tutte le bambine dico di inseguire i propri sogni e lavorare tanto".

Ivana Andres: "Essere un esempio per queste bambine è un orgoglio, mi fa sentire felice e cerco di lavorare ogni giorno per fare vedere che i sogni si possono realizzare"

Elisabetta Oliviero: "Lo scorso anno è stato ricco di emozioni, questa parola che ci rimbomba nella testa e ci ha permesso di fare quello che Abbiamo fatto e di essere qui. Ringrazio le mie colleghe per questo premio"

Migliori centrocampiste:

Giada Greggi, Clarisse Le Bihan, Emma Severini e Veronica Boquete.

Giada Greggi: "È bellissimo essere qui in questo splendido salone per ricevere questo premio che ti spinge a dare sempre di più. Sono soddisfatta e orgogliosa e spero di vincere altri. Grazie alle mie compagne alla Roma"

Emma Severini: "È bellissimo essere qui in questa cornice fantastica. Sono felice di essere fra le migliori in questo ruolo perché in tante potrebbero essere al mio posto. Sono davvero felice"

Veronica Boquete: "La città di Firenze è splendida, una delle più belle del mondo ed è un piacere tornare qui per questo premio. Ringrazio a tutte le miei compagne della scorsa stagione e a tutto lo staff".

Clarisse Le Bihan: "Sono molto orgogliosa per me e la Lazio. Quando ho firmato volevo portarla in alto e ci stiamo riuscendo, sono molto felice di questo".

Migliori attaccanti:

Cristiana Girelli e Sofia Cantore.

Sofia Cantore: "Volevo ringraziare le mie colleghe per avermi votato, sono felice di questo premio. Mi manca vederle e affrontarle sul campo, ma mi auguro di vederle presto"

Cristiana Girelli: "È stata una stagione incredibile, forse la più bella della mia carriera fra Juve e nazionale. Con le bianconere è stato bello vincere il titolo dopo un anno così così, mentre in azzurro abbiamo conquistato ogni vittoria con la ferocia che la maglia trasmette. Non sto scappando dal calcio femminile italiano, mi ha dato tantissimo e so benissimo cosa sto lasciando. Lo dedico a mia madre che mi trasmette ogni giorno la voglia di lottare".