Italia, Severini: "Consapevoli della forza della Svezia. Gol a Solna? Emozione che porto dentro"

L’Italia femminile affronterà la Svezia il tre marzo a Reggio Calabria e la Danimarca il sette marzo a Vicenza. Due gare valide per la qualificazione al Mondiale 2027 in Brasile

“Sono felice di essere tornata in Nazionale dopo aver saltato la tournée negli Stati Uniti e di poter continuare a vivere le emozioni e l’energia di questo gruppo. Non vediamo l’ora di iniziare questo nuovo percorso”. La centrocampista Emma Severini parla così della doppia sfida contro Svezia e Danimarca prime sfide del percorso di qualificazione al Mondiale Femminile che si terrà in Brasile nel 2027: “È un sempre un grande onore poter vestire questa maglia, sto bene e voglio dare il mio contributo per aiutare la squadra a dare il massimo nelle prossime due gare”.

“Le emozioni provate dopo il gol realizzato a Solna le porto ancora con me, è stato un momento bellissimo che spero di poter riassaporare molto presto. - prosegue la centrocampista dell’Italia - Siamo consapevoli che tra quattro giorni ci attende un match molto difficile. loro sono quinte nel Ranking FIFA, hanno calciatrici forti e con una grande esperienza internazionale, ma faremo di tutto per portare a casa i tre punti”.

Spazio poi al lavoro in questi primi giorni di raduno a Coverciano: “Stiamo lavorando con concentrazione e grande consapevolezza nei nostri mezzi. Dovremo avere coraggio e aggredirle cercando di dare spazio alla nostra qualità, perché ne abbiamo tanta. Da qui a martedì continueremo a sistemare ogni singolo dettaglio per dare seguito a quanto dimostrato all’Europeo. - conclude Severini come si legge sul sito della FIGC parlando poi del pubblico - Per noi la presenza dei tifosi è e molto importante e ci darà la possibilità di creare un’atmosfera ancora più bella di quella che noi già viviamo interiormente. Sapere che c’è tanta gente che ci segue da vicino ci dà grande soddisfazione e tanta carica. Il pubblico di Reggio Calabria ci darà la spinta in più, ne sono certa”.