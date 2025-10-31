Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
La Fiorentina dovrà fare a meno per qualche settimana della difenditrice Martina Toniolo che è stata operata per un emangioma ("una delle forme più comuni di angioma cutaneo, un tumore benigno - non canceroso - causato da uno sviluppo anomalo delle cellule dei vasi sanguigni) come comunicato dalla società viola sul proprio sito ufficiale:
"ACF Fiorentina informa che la calciatrice Martina Toniolo è stata sottoposta ad un trattamento mininvasivo programmato per un emangioma del polpaccio destro.
L’intervento è riuscito e il decorso post-operatorio è regolare. La giocatrice seguirà un breve periodo di riposo con progressivo ritorno agli allenamenti sotto supervisione dello staff medico".
