Ufficiale Lumezzane, tesserato il difensore Sasha Mancini: accordo fino al giugno 2027

FC Lumezzane è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Sasha Mancini fino al 30 giugno 2027.

Mancini, difensore esterno classe 2004 natio di Bruxelles in Belgio e di passaporto italo-belga, cresce nelle giovanili di Zavantem e Diegem prima di approdare per la prima volta in Italia nella Polisportiva Santa Maria militante nel 22/23 in Serie D con cui rimane una stagione disputando un totale di ventisei presenze tra campionato e Coppa Italia andando a segno in due occasioni; si trasferisce al Ravenna sempre in Serie D la stagione successiva disputando ventisei gare con una rete in campionato dove la squadra termina al secondo posto, più due gettoni in Coppa Italia. Nel campionato 24/25 approda in serie C alla Casertana con cui disputa due gare in Coppa Italia e sette in campionato.

Mancini vestirà la maglia numero 70 e sarà a disposizione del tecnico Troise alla ripresa del campionato dopo la riapertura delle liste nel mercato di gennaio.

“Con Mancini la società ha dimostrato di essere pronta ad agire e brava a cogliere un’opportunità importante con un calciatore giovane e di prospettiva. – le parole del ds Simone Pesce – Dovevamo sostituire numericamente l’assenza di Diodato che purtroppo ha terminato la stagione per l’infortunio al ginocchio e Mancini rappresenta l’alternativa ideale tatticamente dato che può ricoprire più posizioni sulla fascia garantendo duttilità a seconda del sistema di gioco che il tecnico vorrà utilizzare”.