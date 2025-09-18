Ufficiale
Genoa, innesto colombiano per l'attacco: arriva la svincolata Elexa Bahr
Il Genoa ha annunciato un nuovo innesto per l’attacco prelevando la colombiana Elexa Bahr, svincolata dopo la risoluzione con il Rancing Louisville negli Stati Utini con cui dal 2024 ha disputato 16 gare con una rete e un assist prima di essere prestata nella scorsa stagione all’America de Calì. Questa la nota della società ligure:
“Elexa Bahr è una nuova giocatrice del Genoa, con un contratto fino al 2027.
Nata a Buford, Georgia, il 16 maggio 1998, l’attaccante, con pluri passaporto, ha scelto di rappresentare la Nazionale Colombiana. Nella sua carriera Elexa ha vestito, tra le tante, le maglie di Racing Féminas, Racing Louisville FC e America De Cali”.
