Ufficiale Inter, dopo cinque stagioni è addio con Csiszar: non sarà rinnovato il suo contratto

L'Inter ha annunciato la separazione a fine stagione con la centrocampista Csiszar che in questa stagione ha indossato la fascia di capitana della formazione nerazzurra. La calciatrice ungherese classe '94, che ha contribuito a due qualificazioni consecutive in Women's Champions League, dunque non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà il club a parametro zero. Questo il comunicato della società meneghina a riguardo:

"Dopo cinque stagioni in maglia nerazzurra Henrietta Csiszar conclude la sua avventura con l'Inter. La centrocampista ungherese, capitana della squadra in questa stagione, lascia il Club dopo aver collezionato un totale di 120 presenze e 8 gol tra tutte le competizioni.

Henrietta è arrivata all'Inter nell'estate del 2021, dimostrando da subito professionalità e dedizione, portando con sé leadership ed esperienza internazionale abbinate alla sua tecnica e brillantezza in campo. In questi cinque anni è diventata un pilastro della squadra nerazzurra incarnando i valori del Club e in questa stagione le è stata affidata la fascia da capitana, con la quale ha guidato la squadra a ottimi risultati.

FC Internazionale Milano saluta e ringrazia Henrietta per aver onorato la maglia dell'Inter e le augura il meglio per il prosieguo della sua carriera".