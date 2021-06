Inter Women, Moller Hansen verso l'addio. Accordo a un passo con il Real Madrid

Nel corso di questo mercato il Real Madrid Femminile potrebbe trovarsi a ridisegnare tutto l'attacco viste le difficoltà nei rinnovo di contratto delle svedesi Kosovare Asllani, giocatrice nel mirino della Juventus Women, e Sofia Jakobsson e l'addio, per motivi disciplinari, di Chioma Grace Ubogagu. Secondo As il club madrileno avrebbe chiuso con una calciatrice che milita in Serie A. Si tratta di Caroline Moller Hansen, classe '98, in forza all'Inter dove in questa stagione ha segnato cinque reti in 20 apparizioni. Secondo il quotidiano iberico la danese avrebbe già un accordo con il club e dopo aver disputato le prossime gare con la nazionale potrebbe sbarcare a Madrid per le visite mediche e la firma sul contratto.