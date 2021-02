Italdonne, Bergamaschi: "Israele avversario duro. Sogno un trofeo con la maglia azzurra"

vedi letture

L’esterno della Nazionale e del Milan femminile Valentina Bergamaschi ha risposto ad alcune domande dei tifosi sui canali social della FIGC parlando della sfida contro Israele decisiva per la corsa all’Europeo del prossimo anno: “Il mio idolo calcistico in assoluto è Javier Zanetti, so che è interista, ma è stata la prima maglia che mi hanno regalato e da lì l’ho iniziato a seguire e sono rimasta ammaliata da lui. La maglia numero 2? Nessuna la voleva, dicevano che non portasse bene, ma poi Milena mi si è avvicinata e ha detto che era il suo numero, il numero perfetto ed essendo l’ultima arrivata allora l’ho dovuto prendere. Ora mi ci sono affezionata. Non ho un ruolo preferito, imparo fare tutta la fascia perché credo che essere duttili sia fondamentale. - continua Bergamaschi – Israele? Sarà una partita difficile e noi dobbiamo metterci del nostro per scardinare una squadra che si chiuderà per poi ripartire. La forza del gruppo ci contraddistingue e dovremmo puntare su questa e sulle nostre potenzialità. Finora il ricordo più bello in azzurro è il Mondiale in Francia, ma spero in futuro di conquistare un trofeo con l’Italia”.