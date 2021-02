Italdonne straripante contro Israele: 7-0 al 45°. La qualificazione a Euro '22 è a un passo

L'Italia archivia praticamente in mezz'ora la pratica Israele e si prepara a festeggiare la qualificazione al prossimo Europeo in programma in Inghilterra nel 2022. Le azzurre di Bertolini dovevano vincere segnando almeno due reti contro Israele e chiudono il primo tempo sul 7-0 grazie alle reti di tutto il tridente offensivo e a una squadra avversaria che, infarcita di tantissime giovani, si dimostra avversario molto più morbido del previsto.

Pronti via e l’Italia parte subito con il piede sull’acceleratore per sbloccare la gara e metterla in discesa. E dopo appena cinque minuti passano due volte contro una difesa israeliana che dimostra di avere diverse pecche e appare ingenua viste anche le tante giovani schierate in campo: al 3° è Giacinti a sbloccare la gara con tiro che passa sotto le gambe di Rubin, due minuti dopo tocca invece a Bonansea segnare il raddoppio approfittando di una mischia in area di rigore che evidenzia tutte le difficoltà delle avversarie nel contenere l’attacco azzurro. Al 13° arriva la doppietta dell'attaccante del Milan che di testa perfeziona un assist di Cernoia dalla destra, mentre al 18° un pasticcio difensivo israeliano porta la poker azzurro con David che batte il proprio portiere con un retropassaggio che sembrava innocuo. Nel pomeriggio del Franchi c'è spazio per ancora tanti gol: alla mezz'ora è Girelli a firmare il pokerissimo, mentre nel finale prima Salvai, su altro pasticcio della difesa isrealiana, e poi Rosucci su rigore mandano l'Italia a riposo sul 7-0.