Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al Franchi

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Italia Femminile, tutto pronto per il ritorno con la Bielorussia: Malagò al FranchiTMW
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 17:33Calcio femminile
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12.10.2026 17:33Calcio femminile
Dopo il 2-0 dell'andata, le Azzurre sfidano la Bielorussia al Franchi per conquistare la finale playoff. Al Franchi ci sara anche Giovanni Malagò.
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Domani l'Italia Femminile scenderà in campo al Franchi di Firenze (ore 18:15, diretta Rai 2) per la sfida di ritorno del primo turno dei play off di qualificazione al Mondiale contro la Bielorussia. Dopo il successo per 2-0 all'andata, le Azzurre cercano il pass per la finale contro la vincente di Finlandia-Serbia (3-1 l'andata) che si giocherà a novembre. Per l'occasione al Franchi di Firenze sarà presente il commissario della Federcalcio Giovanni Malagò.
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