Intervistato oggi da La Stampa, Giovanni Malagò ha ribadito tutta la sua fiducia in Roberto Mancini, rispondendo anche a una domanda sul rapporto tra i due e sul percorso intrapreso dal nuovo commissario tecnico alla guida della Nazionale. Gli è stato chiesto se, dopo avergli restituito una seconda vita azzurra, Mancini gli avesse fatto un regalo in occasione del suo compleanno. "Il regalo me l’ha fatto lui e gli auguro di continuare a fare così bene. Credo che quella di Mancini sia una scommessa vinta, ma io non avevo dubbi che fosse la persona giusta. Ho ascoltato tutti e gli azzurri volevano Mancini, poi un presidente tira le somme e ci mette la faccia".

"C'è luce in fondo al tunnel"

Malagò ha poi affrontato il tema della nuova generazione di calciatori italiani, sottolineando come la strada intrapresa debba necessariamente passare dalla valorizzazione dei talenti emergenti. "Non c'è altra strada, però bisogna lavorarci con conoscenza e competenza. Intanto ne parlano, ma in pochi mesi noi l'abbiamo applicato e anche bene".

L'attuale commissario straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha quindi citato alcuni dei giovani lanciati da Mancini, evidenziando il lavoro svolto anche in Nations League: "Mancini conosce il valore dei giovani e penso al lancio di Kayode, Doumbia, Romano o Koleosho. Abbiamo fatto un bel percorso in Nations League, al netto delle due partite contro il Belgio, schierando una squadra dall'età media bassa. C'è luce in fondo al tunnel".