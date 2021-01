Juve-Fiorentina sarà la finale di Supercoppa femminile. Le aperture dei giornali

Sarà ancora una volta Juventus-Fiorentina la finale di Supercoppa Italiana Femminile. Nonostante il cambio di format, con le prime quattro dello scorso campionato a sfidarsi fra loro, le due squadre per la terza volta di fila si affronteranno per il titolo. Vittorie risicate per entrambe con le bianconere che hanno la meglio sulla Roma solo ai supplementari, mentre le viola rimontano nella ripresa sul Milan. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

La Gazzetta dello Sport: “Juventus-Fiorentina, sarà rivincita. Una ha vinto ai supplementari, l'altra con un ribaltone: terza finale fra di loro”.

Tuttosport: “Finale, è Juve-Fiorentina”. “Girellissima. La punta decide la semifinale contro la Roma al 116°. Domenica a Chiavari per il titolo”. “Spettacolo viola in rimonta. Quinn è il pass per la Juve”.