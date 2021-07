Juve Women, al via la nuova stagione. Montemurro e Arrivabene incontrano le calciatrici

Ha preso il via nella giornata di oggi la nuova stagione della Juventus Women che avrà come grande novità la presenza di Joe Montemurro sulla panchina dopo il quadriennio di Rita Guarino. Questo il comunicato della società bianconera e la lista delle convocate per il ritiro estivo:

Non mancano le novità nel team delle Campionesse d’Italia, che hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivi, e che proprio oggi non solo hanno incontrato il nuovo Mister, Joe Montemurro, ma hanno anche ricevuto la visita e il saluto dell’amministratore delegato area Football Maurizio Arrivabene e di Stefano Braghin, Head of Juventus Women.

Sabato mattina si comincia a lavorare in campo, per il primo allenamento della stagione.

Il calendario si farà presto intenso: dalla fine di luglio sono in fase di organizzazione una serie di amichevoli, in avvicinamento a quello che sarà il primo grande appuntamento della stagione: il preliminare di Champions League del 18 agosto contro la squadra macedone del Kamenica Sasa e la sfida successiva, 3 giorni dopo.

Ecco l’elenco delle convocate per il raduno delle bianconere:

1 Roberta Aprile

2 Tuija Hyyrynen

3 Sara Gama

6 Sara Caiazzo

7 Valentina Cernoia

8 Martina Rosucci

9 Andrea Staskova

10 Cristiana Girelli

11 Barbara Bonansea

12 Matilde Lundorf

13 Lisa Boattin

14 Sofie Junge Pedersen

16 Pauline Peyraud-Magnin

18 Alice Giai

19 Annahita Zamanian

20 Alice Berti

21 Arianna Caruso

22 Agnese Bonfantini

23 Cecilia Salvai

24 Nicole Arcangeli

27 Chiara Beccari

29 Elisa Pfattner

32 Linda Sembrant

36 Valentina Soggiu

71 Martina Lenzini

Si specifica che Lina Hurtig non è presente al raduno perché impegnata con la sua Nazionale, in vista delle Olimpiadi; Pauline Peyraud-Magnin si unirà invece al gruppo il 12 luglio. Infine, Pfattner, Beccari e Arcangeli sono aggregate dalla squadra Under 19.

Insieme a Mister Montemurro, lo staff tecnico è composto da Matteo Scarpa (allenatore in seconda), Emanuele Chiappero (preparatore atletico), Giuseppe Mammoliti (preparatore dei portieri).