Juventus Women, Guarino: "Ottimo gioco a tratti e gruppo unito con un obiettivo comune"

L'allenatrice della Juventus Women Rita Guarino commenta il largo successo ottenuto oggi contro la Pink Bari: "A tratti abbiamo espresso un ottimo gioco - le parole riportate da Juventus.com -. Anche contro una squadra chiusa abbiamo avuto la pazienza giusta, nel primo tempo potevamo trovare altri gol e questo significa che abbiamo mosso bene la palla. Girelli nel primo tempo è stata un po' imprecisa, ci teneva a trovare il gol e l'ha cercato con costanza, anche lei ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto. In questa pausa non avrò molto tempo per lavorare, avremo anche una settimana corta prima della partita del Sassuolo, in quella settimana capiremo come rientreranno dalle Nazionali e faremo le nostre valutazioni. Oggi hanno fatto bene tutte le ragazze che hanno avuto spazio, sono ragazze che nel quotidiano si impegnano tantissimo e poter mettere in mostra le loro qualità è importante. Siamo un gruppo unito, abbiamo un obiettivo comune e lo spogliatoio è compatto".