Ufficiale Juventus Women, importante rinnovo in difesa. Boattin prolunga fino al 2026

vedi letture

"Una notizia importante, una conferma attesa e voluta sia dalle Juventus Women che da Lisa Boattin: è ufficiale il rinnovo della calciatrice numero 13 della squadra bianconera fino al 2026": questo, l'incipit del comunicato ufficiale del club bianconero, che annuncia l'importante rinnovo con il difensore, colonna portate non solo della società torinese ma anche della nazionale italiana. La nota prosegue poi: "Classe 1997, Boattin veste la maglia della Juventus Women dal 2017 - una delle colonne portanti della squadra che in questi anni ha dominato in Italia, simbolo che ha superato da tempo le 100 presenze in bianconero e che vede la sua maglia esposta allo Juventus Museum".