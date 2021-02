Lazio, Lotito: "Morace unica soluzione possibile, ho visto subito il giusto temperamento"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato oggi durante la conferenza di presentazione di Carolina Morace, nuovo tecnico della formazione femminile biancoceleste: "Carolina l'ho conosciuta tanti anni fa, ho subito visto in lei temperamento e qualità professionali. Per dare un segnale forte a tutti, era l'unica soluzione possibile. Appena ho saputo che c'era questa possibilità ho chiesto immediatamente di realizzarla. Il calcio femminile è sempre stato messo in secondo piano. Eravamo una delle poche nazioni in grande difficoltà, eravamo indietro con i tempi. Così io, allora con il presidente Tavecchio, ho cercato di cominciare a dargli più attenzione e ho comprato la Lazio femminile. Oggi i risultati si stanno vedendo: vogliamo che abbia l'importanza e la visibilità che merita".