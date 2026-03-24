Le italiane in NWSL: esordio con assist per Girelli. Prima rete stagionale per Cantore

Nella seconda giornata della National Women’s Soccer League, la massima lega statunitense, arrivano i primi squilli delle calciatrici italiane con la sola Lisa Boattin che non ha preso parte alla vittoria della sua squadra, l’Houston Dash, che viaggia a punteggio pieno assieme a Angel City e Portland Thorns.

Racing Louisville-Washigton Spirit

Nel 2-2 esterno della formazione della capitale infatti sono scese in campo dal primo minuto sia la terzina Lucia Di Guglielmo sia l’attaccante Sofia Cantore. La prima ha disputato un’altra prestazione solida restando in campo per tutta la gara, mentre la seconda ha messo a segno il suo primo gol a inizio ripresa dando il via alla rimonta delle sue compagne: la numero 27 ha ricevuto palla sui 30 metri in posizione centrale e scagliato il pallone in diagonale alle spalle della portiera avversaria con un bel esterno.

Bay FC-Angel City 1-3

Nella sconfitta della formazione di San José arriva invece il primo assist di Cristiana Girelli che ha giocato tutta la gara come riferimento offensivo: la numero 10 poco prima dell’ora di gioco ha ricevuto palla da Huff al limite, l’ha difesa con il corpo, per poi chiudere il triangolo e permettere alla compagna di segnare il gol della bandiera.

Di seguito i risultati e la classifica della NWSL

NWSL seconda giornata

Utah Royals-San Diego Wave 1-2

Chicago Star-Kansas City Current 2-1

Bay FC-Angel City 1-3

Gotham-North Carolina Courage 0-0

Houston Dash-Boston Legacy 3-0

Portland Thorns-Seattle Reing 2-0

Orlando Pride-Denver Summit 1-1

Racing Louisville-Washington Spirit 2-2

Classifica National Women's Soccer League

Angel City 6

Portland Thorns 6

Houston Dash 6

North Carolina Courage 4

Gotham 4

Seattle Reing 3

Kansas City Current 3

Bay FC 3

San Diego Wave 3

Racing Louisville 1

Washington Spirit 1

Denver Summit 1

Orlando Pride 1

Utah Royals 0

Boston Legacy 0

Chicago Stars 0