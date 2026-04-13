TMW Girelli e gli USA: "Ogni gara è come la Champions. Grande considerazione per il calcio italiano"

"Sono contenta di quello che pensano oltreoceano di noi, quando sono arrivata in California, mi parlavano tutte molto bene di noi, hanno seguito l'Europeo e la cosa bella che rimarcano sempre è la passione, l'Italian Passion, che trasmettiamo in campo e fuori. Ci considerano molto anche a livello tattico e tecnico ed è molto bello, sono contenta. Dobbiamo continuare ad alimentare questa cosa che passa poi ovviamente dalle prestazioni. Il calcio femminile italiano è ben visto e considerato all'estero e sono molto contenta". L’attaccante dell’Italia e del Bay FC Cristiana Girelli ha parlato così della sua esperienza negli Stati Uniti iniziata solo da un mese nel corso della conferenza stampa della Nazionale in vista della gara contro la Serbia.

Cosa l'ha stupita del gioco negli USA?

"Prima di decidere di andare lì ho visto molte partite e non mi sono trovata davanti nulla di diverso. Si tratta di un calcio fisico, atletico, con tante transizioni. La mia allenatrice è inglese e quindi sta cercando di portare i concetti europei nel calcio statunitense. Ma ho ritrovato quello che mi aspettavo".

Quanto interesse c'è nei confronti della tua esperienza? Altre possono seguire il vostro esempio?

"La curiosità c'è, è donna (ride NdR). Questa è la prima volta che torno e c'è stata curiosità a 360°, ma credo che ognuna di noi possa giocare in un campionato così importante, anche se serve stare bene a livello fisico perché è un campionato paragonabile a una Champions League dove si gioca una gara di altissimo livello ogni settimana. Se allenate bene chiunque di queste 27 ragazze possa giocare in NWSL".

Quanto siamo indietro rispetto agli USA come mentalità sul calcio femminile?

"Non voglio fare critiche perché molte cose che abbiamo qui sarebbe bello le avessero anche là. Ogni volta che vedevo qualcosa di nuovo pensavo a come poterlo portare qui in Italia quando tornerò. Ogni giorno imparo qualcosa, lo annoto e cerco di trarre spunto anche dalla sola organizzazione di una gara e mi piacerebbe vedere anche qui che ogni evento abbiamo 10-20 mila spettatori come è la norma oltreoceano. Non ci manca nulla a livello tecnico e fisico, ma forse ci manca il crederci, l'avere la convinzione di fare tanto, tanto di più".