Ufficiale Il Milan blinda Estevez Ogalla: il portiere classe 2002 ha rinnovato fino al 2029

Sandra Estévez Ogalla, portiere classe 2002, ha rinnovato con il Milan fino al 2029. Di seguito la nota del club:

AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sandra Estévez Ogalla fino al 30 giugno 2029. Il portiere, classe 2002, è approdata in rossonero l’estate scorsa e, fin dal suo arrivo, ha dimostrato professionalità, dedizione e grande spirito di squadra. Sempre pronta a farsi trovare disponibile quando chiamata in causa, Sandra ha saputo offrire prestazioni solide, confermando quotidianamente il proprio valore dentro e fuori dal campo.