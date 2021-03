Milan femminile, Ganz dopo il rinnovo: "Felice di poter proseguire in questa grande sfida"

Anche il tecnico della squadra femminile Maurizio Ganz ha commentato sul sito ufficiale del Milan il proprio rinnovo di contratto fino al 2022: “Sono orgoglioso di questo rinnovo, per me è stata una grande sfida e sono felice di poter proseguire nel lavoro iniziato nella stagione scorsa con l’obiettivo di lottare per i colori rossoneri. Noi diamo sempre il massimo, come abbiamo fatto sino a oggi, per ripagare la vicinanza e la fiducia del Club, della dirigenza e dei tifosi, che spero di poter rivedere presto negli stadi".