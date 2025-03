Ufficiale Milan, Nadim in prestito all'Hammarby. Per puntare all'Europeo con la Danimarca

A distanza di poco più di un anno dal suo arrivo al Milan, l’attaccante Nadia Nadim saluta temporaneamente i colori rossoneri per trasferirsi in Svezia e vestire la maglia dell’Hammarby in prestito fino al 30 giugno del 2025. La nazionale danese lascia così il club italiano dopo aver collezionato 26 presenze totali di cui 15 da titolare.

“Sono molto emozionata, l’Hammarby è un club importante in Svezia e ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni. Ho già sperimentato l’atmosfera dello stadio in passato, durante una partita della formazione maschile di qualche anno fa, e ricordo che c’erano tante bandiere e passione da parte del pubblico. Non vedo l’ora di vivere quell’atmosfera da calciatrice della squadra femminile”, queste sono le prime parole della danese d’origine afgana ai canali ufficiali del suo nuovo club.

“Dopo Bragstad volevamo portare in squadra un’altra giocatrice offensiva per aumentare il livello della competizione interna e far fronte a eventuali infortuni. - spiega il ds Johan Lager - Con Nadim avremo una giocatrice esperta, che per molti anni ha giocato ai massimi livelli e che è molto motivata volendo conquistare un posto all’Europeo della prossima stagione con la Danimarca. Arriva dalla stagione con il Milan ed è pronta per scendere in capo a pieno ritmo. Di solito siamo cauti nel prendere giocatrici in prestito, ma Nadia è una giocatrice incredibile e siamo grati al Milan per essere stato flessibile e favorire questo accordo”.