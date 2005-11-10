Ufficiale
Milan, prosegue l'avventura dell'olandese Bakker in panchina: ha firmato il rinnovo
"AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Suzanne Bakker fino al 30 giugno 2027". Il club rossonero ha comunicato così sui propri canali ufficiali la firma sul rinnovo dell'allenatrice della formazione Women che dunque proseguirà il suo lavoro iniziato due anni fa.
"Coach Bakker, arrivata sulla panchina rossonera nell’estate 2024, ha portato professionalità, competenza e una chiara identità di gioco, contribuendo alla crescita del progetto tecnico della Prima Squadra. - si legge ancora nella nota - Nel corso delle stagioni, ha dedicato particolare attenzione alla crescita delle giovani calciatrici provenienti dal Settore Giovanile, accompagnandone l’inserimento in Prima Squadra e valorizzandone il talento".
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