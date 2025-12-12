Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"

Scalda i motori la 9ª giornata del campionato di Serie A Women, che prenderà il via domani con quattro interessanti confronti, tra i quali, con il fischio di inizio alle ore 15:00, spicca il derby tra Milan e Inter, che si giocherà in casa delle rossonere, presso lo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (solitamente cornice delle partite di Milan Futuro).

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi, con le rossonere che arrivano all'incontro dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Napoli Women nell'ultima giornata del torneo, che ha consentito loro di mantenere il quinto posto in una classifica che rimane comunque corta. Diversa le assenze che dovrà fronteggiare mister Suzanne Bakker (saranno infatti indisponibili Cernoia, Dompig e Renzotti, oltre alle lungodegenti Babb, Gemmi, Zanini e Sorelli), ma l'allenatrice guarda oltre. Queste, riprese ai canali ufficiali del club, le sue parole sulla partita: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".

Ricordiamo infine che il Milan è imbattuto da tre partite casalinghe, ed è in vantaggio negli scontri casalinghi contro le nerazzurre: quattro successi milanisti contro i tre interisti, e un pareggio per 1-1.