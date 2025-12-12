Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"

Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
ieri alle 23:34Calcio femminile
Claudia Marrone

Scalda i motori la 9ª giornata del campionato di Serie A Women, che prenderà il via domani con quattro interessanti confronti, tra i quali, con il fischio di inizio alle ore 15:00, spicca il derby tra Milan e Inter, che si giocherà in casa delle rossonere, presso lo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno (solitamente cornice delle partite di Milan Futuro).

Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi, con le rossonere che arrivano all'incontro dopo la convincente vittoria per 2-0 contro il Napoli Women nell'ultima giornata del torneo, che ha consentito loro di mantenere il quinto posto in una classifica che rimane comunque corta. Diversa le assenze che dovrà fronteggiare mister Suzanne Bakker (saranno infatti indisponibili Cernoia, Dompig e Renzotti, oltre alle lungodegenti Babb, Gemmi, Zanini e Sorelli), ma l'allenatrice guarda oltre. Queste, riprese ai canali ufficiali del club, le sue parole sulla partita: "Il derby di Milano è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione, è Milano. Una gara speciale che attendevamo e che siamo pronte ad affrontare".

Ricordiamo infine che il Milan è imbattuto da tre partite casalinghe, ed è in vantaggio negli scontri casalinghi contro le nerazzurre: quattro successi milanisti contro i tre interisti, e un pareggio per 1-1.

Articoli correlati
Milan Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: accettiamo il verdetto del campo" Milan Femminile, Bakker: "Non ci sono alibi: accettiamo il verdetto del campo"
Milan femminile, Suzanne Bakker nuova allenatrice. L'olandese firma un biennale Milan femminile, Suzanne Bakker nuova allenatrice. L'olandese firma un biennale
Niente Bakker per la Juve. Braghin pensa a una mossa "alla Soncin": un tecnico dal... Niente Bakker per la Juve. Braghin pensa a una mossa "alla Soncin": un tecnico dal maschile
Altre notizie Calcio femminile
Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio,... Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute... Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"... Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida... Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"... Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"... Italia Femminile, Lenzini: "Sogno di vincere in azzurro. Soncin ci ha dato consapevolezza"
Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL Juve a un passo dal sogno, Roma sprofondata nell'incubo. Le due facce della UWCL
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
2 Paramatti: "La Juve è stato il sogno di una vita". Poi critica: "Oggi il calcio è solo business"
3 1° gol in A per Stulic, Di Francesco: "All'ingresso l'hanno fischiato, ma si è tappato le orecchie"
4 13 dicembre 1987, due petardi colpiscono Tancredi a San Siro. Avrà un arresto cardiaco
5 Palermo, Bereszynski: "Bene i tre punti con la Samp. Ma la prossima sfida è la più importante"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Immagine top news n.1 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Immagine top news n.2 Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti
Immagine top news n.3 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.5 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
Immagine top news n.6 Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Immagine top news n.7 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mauro Icardi può fare al caso del Milan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Pisa, mancano Nzola e Cuadrado? Gilardino: "Partite importante anche con Meister e Moreo"
Immagine news Serie A n.3 1° gol in A per Stulic, Di Francesco: "All'ingresso l'hanno fischiato, ma si è tappato le orecchie"
Immagine news Serie A n.4 Tiribocchi sicuro: "Santi Gimenez tornerà a fare gol, è un giocatore forte dentro l'area di rigore"
Immagine news Serie A n.5 Paramatti: "La Juve è stato il sogno di una vita". Poi critica: "Oggi il calcio è solo business"
Immagine news Serie A n.6 Udinese, col Napoli iniziativa per gli alluvionati. Collavino: "Ci sentiamo dei privilegiati"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Bereszynski: "Bene i tre punti con la Samp. Ma la prossima sfida è la più importante"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Henderson: "Archiviamo subito la sfida col Palermo. A Padova per dare il 100%"
Immagine news Serie B n.3 SudTirol-Bari, i convocati di Castori: la rosa è al momento a disposizione per intero
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "Avevamo bisogno di questa vittoria. Non guardo la classifica"
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Gregucci: "Tenuto il pallino del gioco, ma bisogna essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.6 Catanzaro-Avellino, i convocati di Aquilani: sono out in due, ma rientra Verrengia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Immagine news Serie C n.2 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Immagine news Serie C n.5 Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer
Immagine news Serie C n.6 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere